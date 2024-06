Marido de Cleo se pronuncia após acidente grave de skate: O quadro perigoso já passou

Leandro de Lucca, marido de Cleo, foi até as redes sociais se pronunciar sobre o grave acidente de skate que sofreu no último final de semana. O influenciador ficou na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo.

- Passando aqui para deixar vocês tranquilos. Na pancada, eu sofri traumatismo craniano, uma hemorragia interna. Mas já saí da UTI, o quadro perigoso já passou. Estou bem assistido, estou com a minha família. Tá tudo bem.

A assessoria da atriz também se pronunciou sobre o assunto e afirmou que Leandro deve receber alta em breve.

A assessoria de comunicação da atriz e cantora Cleo informa que seu marido, Leandro De Lucca, foi internado no hospital após uma queda enquanto andava de skate e acabou batendo a cabeça. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta.

Que bom que ficou tudo bem, não é?