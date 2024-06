Bruno é o sexto eliminado de A Grande Conquista, Fernando e Kaio continuam no jogo

Cada vez menos participantes! Na última quinta-feira, dia 20, Bruno Cardoso foi o sexto eliminado de A Grande Conquista. O reality show está com menos de um mês para o final, Kaio e Fernando Sampaio vão poder continuar sonhando com o prêmio.

Depois da formação de Zona de Risco, em que Guipa, Fernando e Bruno foram escolhidos na dinâmica da mansão, uma reviravolta rolou. Como já é tradicional, na última quarta-feira, dia 19, o jornalista ganhou a Prova da Virada e colocou Kaio em seu lugar.

Durante a edição apresentada por Rachel Sheherazade, com vídeos, a história de a berlinda foi formada passou. Em seguida, a jornalista foi conversar com a casa. Os três participantes tiveram tempo para pedir para continuar no jogo, começando por Bruno.

Mostrando que estavam na torcida para ambos continuarem no jogo, Kaio e Bruno fizeram uma bolinha vermelha na ponta do nariz. O símbolo é uma das marcas do palhaço, para relembrar e homenagear sua profissão. Além deles, outros conquisteiros também fizeram o desenho.

Deixando os participantes tensos, Rachel começou seu discurso sobre quem seria o eliminado. Mas antes, ela perguntou aos outros quem gostariam que saísse, Kaio recebeu quatro votos, Fernando sete e Bruno só um.

Com um discurso sobre empatia, amizade e alianças, o primeiro a ser salvo pela apresentadora foi Kaio. Com grande comemoração de alguns participantes, incluindo Bruno.

Após um breve intervalo, a tão esperada decisão foi revelada. O sexto eliminado de A Grande Conquista foi Bruno, mesmo com a preferência dos conquisteiros da mansão.