Escola Municipal de Iniciação Artística promove sábado de atividades abertas

Neste sábado (22), a partir das 13h, a Emia Aron Feldman (Escola Municipal de Educação Artística) realiza mais uma edição da “EPA! – Emia de Portas Abertas”, iniciativa que tem como objetivo, além de proporcionar momentos de confraternização e integração entre alunos, professores e comunidade, ser uma oportunidade para que a população conheça o trabalho realizado na Escola. A Emia Aron Feldman fica no Parque Regional da Criança - Palhaço Estremilique (Avenida Itamarati, 536).

Para isso, até as 17h, a Emia vai contar com atividades que podem ser acompanhadas gratuitamente e sem necessidade de inscrições antecipadas. O cortejo musical “Emia, Epa, Pá, Pum”, que partirá da sede da Emia e percorrerá o Parque Regional da Criança agregando o público, abre a programação, às 13h.

Também às 13h começa a exposição “Mães no Barro”, uma mostra em que as ceramistas – mães e mulheres em sua maioria –, vão compartilhar a produção realizada nos cursos de cerâmica para adultos, que estão em andamento desde março deste ano, com Leandro Araujo.

A turma de teatro adulto do primeiro semestre deste ano compartilha alguns jogos e improvisações, sob a coordenação de Denise Hyginio, às 13h30, e a oficina de artes visuais Compondo e Carimbando Histórias, com Valéria Feldman, tem início às 14h. A oficina pretende propor aos participantes a criação de composições e histórias, inspiradas pela xilogravura e as histórias em cordel, usando desenhos, carimbos, pincéis e tintas sobre suportes variados.

Uma contação de história é a última atividade da programação, às 16h. A atriz, educadora e contadora de histórias Renata Moré vai contar a “Lenda de Iara - Em histórias de água morna para amolecer corações”, que fala de uma sereia que virou gente e um homem que não soube cuidar do seu amor. A atividade conta com a participação dos arte-educadores da Emia.