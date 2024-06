Mulher com abscesso em São Bernardo não tem previsão de cirurgia

A costureira Fabiana Crista dos Santos, 42, moradora do Jardim Boa Vista, em São Bernardo, aguarda desde terça-feira (18) transferência para um dos hospitais municipais para realizar cirurgia para retirada de um abscesso no abdômen. Ela está internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Riacho Grande e sem previsão para receber o atendimento que necessita.

Abscesso é uma bolsa de pus causada por infecção que se acumula em alguma parte do corpo. Geralmente, o tratamento é com drenagem cirúrgica, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Minha filha estava com febre alta, dores fortes no abdômen, não estava conseguindo andar. Na UPA, ela está tomando antibiótico, mas ainda sente dor. O médico falou que a infecção pode se generalizar”, relata a mãe de Fabiana, a dona de casa Dirce Santos, 71 anos.

De acordo com Dirce, os funcionários da UPA colocaram Fabiana em uma poltrona na sala de medicação porque não havia espaço para ela ficar internada em outro local da unidade. “Já soltaram no sistema que ela precisa de uma vaga em hospital para realizar a cirurgia, mas ninguém dá um retorno ou previsão. A cirurgia vai evitar que outras partes do corpo dela tenham essa infecção”, diz a mãe da paciente.

Questionada pelo Diário sobre prazo para transferência e em qual hospital Fabiana dos Santos será atendida, a Prefeitura de São Bernardo não retornou até o fechamento desta reportagem.