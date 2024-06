Lula pede que beneficiária do MCMV pare de ter filhos e chama presidente da Caixa de 'gordinho'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou uma beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) a parar de ter filhos. A mulher de 25 anos tem três crianças. Segundo Lula, a "primeira coisa" que ela tem que fazer é parar de ter filhos e voltar a estudar.

"Veja aquela menina que vem aqui com três crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade e ela tem três filhos. Falei para ela: Minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem três", comentou, durante evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira, 20.

Os conselhos seguiram: "Falei para ela que ela tem que estudar, porque agora tem três filhos pra cuidar". "Tem três filhos, não é mole", insistiu o presidente. "Ela tem que voltar a estudar, aprender uma boa profissão para poder cuidar direitinho dos filhos dela."

Essa não é a primeira vez que o petista pede para uma mulher pare de ter filhos em compromissos públicos. Em maio, por exemplo, Lula citou a história de uma beneficiária do programa: "Quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5 filhos, ela tem 27 anos de idade."

Na mesma cerimônia desta quinta-feira, o chefe do Executivo chamou o presidente da Caixa, Carlos Vieira, de "gordinho". Ao introduzir o presidente da instituição no evento, Lula chamou Vieira de "gordinho simpático que falou tão bem aqui".

Moradias do MCMV

As declarações ocorreram durante evento de entrega de 416 apartamentos do Residencial Cidade Jardim I, Módulo III, em Fortaleza. Nesta etapa, vão beneficiar 1.664 pessoas de famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. Das 416 famílias que receberão apartamentos nesta entrega, 219 são beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e estão isentas do pagamento de prestações.

Na fala, Lula lembrou de sua orientação para que sejam feitas bibliotecas em cada conjunto habitacional do programa. Contudo, os apartamentos entregues hoje são anteriores a essa solicitação.

Diante da ausência da biblioteca, Lula pediu a um empresário no evento para ajudar na construção do cômodo. "Empresário, se você puder contribuir para fazer uma pequena bibliotecazinha que caiba quatro pessoas sentadas, cinco pessoas sentadas", disse.

O petista afirmou que o governo fará uma campanha para doação de livros. Lula disse já ter falado até com a Academia Brasileira de Letras para a doação.