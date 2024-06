Yasmin Brunet lista o que a atrai em homens: - Não prezo pela beleza

Yasmin Brunet participou do Na Cama com Pitanda, apresentado por Fernanda Bande e Giovanna Pitel. Durante o papo entre as ex-BBBs, a modelo revelou quais são seus pré-requisitos na hora de escolher um companheiro para chamar de seu. Ela ainda assumiu que não se leva pela beleza e até releva algumas coisas.

A filha de Luiza Brunet disse que o importante é o cara ter estilo e ainda melhor se torcer para seu time do coração: Flamengo.

- Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais se for Flamengo. Mas nada contra os outros [times] também. É porque sou carioca, né?

Ela confessou que não gosta quando o homem usa calça apertada, mas releva em alguns casos:

- [Não dá] calça skinny. Aquelas calça skinny atarracada. Mas quando é muito legal [a pessoa], você releva a calça. É que eu sou fácil.