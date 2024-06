Cantor Chrystian morreu por infecção generalizada decorrente de pneumonia

O cantor Chrystian, famoso por sua dupla com o irmão Ralf, faleceu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos, no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. A causa da morte foi uma infecção generalizada decorrente de pneumonia, agravada por comorbidades, conforme informou o hospital.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz a nota.

Familiares, amigos e fãs se despedem de Chrystian no Grande ABC no dia de hoje. O corpo do artista foi velado na Avenida Goiás, em São Caetano. O enterro, previsto para às 17h, acontece em Santo André, na Avenida Queirós Filho.