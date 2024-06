México: presidente eleita anuncia parte do gabinete, com Marcelo Ebrard na Economia

A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira, 20, os seis primeiros membros da equipe de governo que a acompanhará a partir de 1º de outubro, quando toma posse. Ela informou em entrevista coletiva que o ex-ministro das Relações Exteriores Marcelo Ebrard será o novo secretário da Economia, enquanto o das Relações Exteriores será Juan Ramón de la Fuente, este atualmente o encarregado de coordenar a equipe de transição do governo.

O comando da secretaria do Meio Ambiente estará com a atual secretária das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, e na de Ciências estará Rosaura Ruiz. Já Julio Berdegué será secretário da Agricultura.

A designação de De la Fuente, que até setembro era embaixador do México na Organização das Nações Unidas, era esperada nas últimas semanas, após o também ex-reitor da Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) ter acompanhado Sheinbaum em reuniões diplomáticas ante a comitiva enviada pelo presidente americano, Joe Biden. De la Fuente, de 72 años, é psiquiatra e acadêmico e ocupou a secretaria de Saúde no governo de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Ebrard, de 64 anos, comandou até meados do ano passado as Relações Exteriores do governo de Andrés Manuel López Obrador, onde esteve por cinco anos. Deixou o cargo para competir no processo do partido governista Morena pelo posto de candidato à presidência, levado por Sheinbaum. O novo secretário de Economia foi também prefeito da Cidade do México entre 2006 e 2012. Após perder a disputa interna, Ebrard se distanciou por um tempo de Sheinbaum e denunciou irregularidades na escolha do candidato do partido, mas depois se incorporou à equipe de campanha e se postulou como candidato a senador, posto que ganhou na disputa de 2 de junho.