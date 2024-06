Após passar por cirurgias plásticas, Bárbara Evans dá detalhes de recuperação: - Tem que dormir sentada

Passando por mudanças... Nesta quinta-feira, dia 20, Bárbara Evans atualizou os fãs sobre seu estado após passar por alguns procedimentos médicos. A modelo fez uma lipoaspiração nas costas, troca da prótese de mama com mastopexia, para levantar os seios, e uma lipoabdominoplastia.

Depois de passar por tantas invasões no corpo, Bárbara contou que o pós-operatório não está sendo tão fácil. Isso porque, ela tem que ficar curvada, para não esticar as cicatrizes, que ainda estão com pontos.

- O duro dessa cirurgia, não é nem a dor em si [nas áreas que mexeram], é a dor na coluna, porque você não pode andar ereta, anda curvada e tem que dormir sentada. Aí causa dor aonde? Aqui nas costas, na coluna inteira.

A troca de curativos foi outro assunto que Evans explicou nos Stories. A filha de Monique Evans contou que o marido, Gustavo Theodoro:

- Só vai trocar curativo de noite, Gustavo vai trocar, só posso tomar banho hoje de noite.

Sanando a curiosidade dos seguidores, Bárbara contou que as cicatrizes não estão incomodando. O maior problema para ela é a postura, que causa dor nas costas:

- Resumo da cirurgia, zero dor na cicatriz, no peito. Não dói nada de cicatriz, nem a da barriga que é gigantesca. Ela vai de um osso até o outro osso, porque tirou toda a pele que sobrou da gestação.