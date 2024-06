Maya Massafera revela que já marcou a data da nova cirurgia de feminização vocal e confirma que primeira não deu certo

Após abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores, Maya Massafera notou que a grande maioria dos questionamentos eram sobre sua voz. Diante disso, a influenciadora decidiu explicar o motivo de ter permanecido em silêncio desde que passou pela transição e realizou a cirurgia de feminização vocal.

A artista, que já havia revelado antes que enfrentou problemas por conta do procedimento e também passou por momentos de disforia, começou contando que as orientações médicas eram de que ela teria que aguardar três meses para refazer a cirurgia, que já está com a data marcada.

Três milhões de views nos Stories anterior, muitas perguntas e a maioria ainda sobre a voz. Olha só, vou falar de novo sobre isso, mas a próxima caixinha que eu abrir, vou ignorar essa pergunta, tá? Quero começar falando que eu estou ótima e feliz da vida!! Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que eu fiz, que deu B.O. Entao estou no lucro!! Tive que esperar três meses para refazer com toda cautela necessária!! Os três meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada, aqui em São Paulo e está tudo ótimo!!!

Em seguida, esclareceu que um dos motivos pelos quais tem evitado falar é que sua voz está muito fraca e quase não sai.

Vou refazer aqui em São Paulo mesmo e quando vocês menos esperarem vou falar: Gente, já fiz e ta tudo certo. Algumas dúvidas que vocês têm: Por que não falo mesmo assim? Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você esta muito roca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Entao eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo.

Maya ainda confessou que estes períodos de silêncio estão fazendo bem para ela.

Vou falar uma coisa e não me levem a mal... Mas está fazendo muito bem para mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar m***a, a falar só o necessário! Eu ri absurdamente esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim, e dica: Levem isso para vida! Quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui!!

Ela frisou que está procurando sempre respeitar o seu tempo:

Perguntas frequentes: Maya, mas você não quer falar? Maya, mas não quer ajudar outras pessoas? ÓBVIO que quero!!! Mas como eu disse para vocês, tenho que fazer no meu tempo e no tempo certo. E só para deixar claro, o que eu fizer é de coração! Porque eu não sou política para me cobrarem nada!!! Mas eu ficando forte meu amor, vai ser com prazer e alegria que vou fazer o possível para minha bandeira e eu já estou fazendo, viu? Mas isso vai ser um papo mais para frente.

E a influenciadora finalizou:

Entao amorecos, ainda temos uns três novos meses para eu falar e ESTÁ TUDO ÓTIMO!! Eu estou feliz e focando no que me faz feliz!! E assim que começar a falar, vocês vão ouvir tudo que querem e que é necessário!! E quando isso acontecer, vou estar 100% e pronta para tudo!!! Contem comigo, amorecos.

Maya ainda fez uma publicação no feed do Instagram falando sobre sua jornada com a transição de gênero. Nele, a famosa começou falando sobre os hormônios e as dificuldades que tem enfrentado.

Hoje acordei tão grata e feliz com a vida. Obrigada meu Deus, por tudo e por tanto!!! Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher gravida mais a TPM mais a menopausa. Tudo misturado multiplicado por mil. Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos. Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tao simples. Fui em médicos, tidos como os melhores que não tinha conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas e eu com muita paciência ainda ensinava a pessoa. Muitos falam que tenho que fazer tal coisa senão vou ficar parecendo travesti. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Ta tudo bem eu parecer o que eu sou!!!

Após fazer um desabafo sobre os preconceitos que enfrenta, ela finalizou:

A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso?.