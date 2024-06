Fantasiada de Hera Venenosa, Fabiana Justus celebra mesversário do filho caçula

Fabiana Justus celebrou os dez meses de vida do filho caçula, Luigi. A festinha de mesversário realizada em sua casa teve decoração com temática de Liga da Justiça e toda a família entrou no clima. Enquanto o pequeno estava vestido de Super-Homem, suas irmãs Chiara e Sienna estavam de Mulher Maravilha e Batgirl, o papai Bruno Levi D'Ancona de Batman e a mamãe de Hera Venenosa - com direito até a peruca ruiva!

Antes da celebração começar, Fabiana exibiu as fantasias e brincou:

E não é que me achei ruiva?

Mais tarde, a famosa se derreteu pelo caçulinha e por sua família ao compartilhar um vídeo do momento em que cantavam Parabéns:

Que Deus te proteja, te ilumine e te guie, meu filho. Que privilégio poder estar aqui com vocês!!! Comemorar sempre ao lado dos meus maiores tesouros! Nena sapeca e Kiki só querem saber dos doces (risos).