Carlinhos Mendigo segue preso após não pagar valor da pensão

Carlinhos Mendigo foi preso na terça-feira, dia 18, depois de passar dois anos foragido por não pagar pensão alimentícia ao seu filho, Arthur. A dívida chegou a quase 250 mil reais e a audiência para decidir sobre a prisão do humorista aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 19.

Agora, o humorista não pagou a pensão durante o julgamento e vai seguir preso por um período de 30 dias, que será utilizado para tomada de decisões para determinar os próximos passos da ação. De acordo com o portal G1, caso Carlinhos pague a dívida, a justiça ainda vai discutir se ele sairá antes ou não da sentença.

Relembre o caso

A Justiça de São Paulo decretou, em 2022, a prisão temporária de Carlinhos Mendigo pela dívida de pensão alimentícia que deve ao filho Arthur, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. Ele, que deve 246,9 mil reais de pensão alimentícia, era tido como foragido da polícia desde então. Na época, a advogada do humorista tentou reverter a prisão, pedido que foi negado pela juíza do caso.

Veja mais sobre Carlinhos Mendigo

Carlinhos Mendigo ganhou destaque na televisão e no rádio ao participar do programa Pânico na TV!, a partir de 2003. Além disso, ele também costumava interpretar os personagens Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco, todos com grande popularidade na época.