Rodrigo Faro celebra aniversário das filhas: Vocês são meu orgulho

Rodrigo Faro se derreteu, novamente, pelas filhas mais velhas, Clara e Maria. O apresentador e a esposa, Vera Viel, comemoram o aniversário das jovens, que estão completando 19 e 16 anos de idade, respectivamente.

Através das redes sociais, Faro se declarou para as duas: Parabéns, meus amores! Vocês são meu orgulho! Clara 19, Maria 16! Papai ama vocês!

E essa não foi a única vez que Faro comemorou o aniversário das filhas! Em uma publicação nas redes, um pouco antes, Rodrigo escreveu:

Queridas filhas Clara e Maria. Hoje é um dia muito especial, pois estamos comemorando o aniversário de vocês. Clara faz 19 anos e Maria completa 16. Como pai, não dá para expressar em palavras o quanto me sinto abençoado por tê-las em minha vida. Ao olhar para trás, eu lembro de como vocês cresceram tão rápido. Quantos momentos inesquecíveis juntos? Parece que foi ontem que segurei cada uma de vocês em meus braços pela primeira vez. Ver vocês se tornarem as mulheres incríveis que são hoje é motivo de orgulho e alegria para mim. Amorosas, inteligentes, amigas e lindas! Neste dia especial, quero desejar a vocês todo amor, felicidade e sucesso que o mundo tem para oferecer. Que cada sonho que vocês tenham se torne realidade e que vocês encontrem alegria em cada passo do caminho. Saibam meus amores que o papai estará sempre aqui para apoiá-las, orientá-las e amá-las incondicionalmente. Vocês são o meu maior tesouro e a razão pela qual eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto. Que este novo ano de suas vidas seja repleto de momentos inesquecíveis, risadas contagiantes e conquistas extraordinárias. Vocês merecem todo o amor e felicidade do mundo. Vocês são meus 2 corações que batem fora do meu peito!! Feliz aniversário, minhas filhas amadas. Que este dia seja apenas o começo de um ano cheio de sorrisos, amor e realizações. O pai ama vocês e sempre será o melhor amigo de vocês duas!