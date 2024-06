Bolsas da Europa operam em alta, após corte de juros na Suíça e à espera do BoE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/06/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e do setor imobiliário, enquanto investidores digerem anúncios de juros dos bancos centrais da Suíça e da Noruega e aguardam decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,49%, a 516,65 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha alta de 1,1% e o do setor imobiliário avançava 0,7%.

Mais cedo, o BC suíço cortou seu juro básico em 25 pontos-base pela segunda vez consecutiva, a 1,25%, ao avaliar que a pressão inflacionária segue diminuindo. O BC norueguês, por sua vez, manteve seu juro principal em 4,5% e sinalizou que a taxa permanecerá no nível atual até o fim do ano, "antes de ser reduzida gradualmente".

A grande expectativa, porém, é pela decisão do BoE, que será conhecida às 8h (de Brasília). Segundo analistas, o BC inglês deverá manter seu juro básico em 5,25% pela sétima consecutiva, uma vez que a inflação de serviços do Reino Unido permanece elevada e apesar de a inflação ao consumidor (CPI) britânico ter voltado para a meta oficial de 2% do BoE pela primeira vez em quase três anos.

No noticiário macroeconômico, os preços ao produtor (PPI) da Alemanha tiveram queda anual de 2,2% em maio, um pouco maior do que se previa.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris avançava 0,75% e a de Frankfurt ganhava 0,69%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,16%, 0,47% e 1,17%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com