Espaço de Brincar do Sesc Sto.André tem atividades para crianças até 6 anos

A primeira infância, período que compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança, é reconhecida como uma fase crucial no desenvolvimento humano. Durante esse intervalo, ocorrem processos fundamentais como o amadurecimento do cérebro, a aquisição de habilidades motoras e cognitivas, além do desenvolvimento da capacidade de aprendizado e das relações sociais e afetivas. As experiências vividas nessa fase têm um impacto significativo no desenvolvimento da criança, influenciando sua estrutura emocional, personalidade e capacidade de aprendizado ao longo da vida. Nesse contexto, o Sesc Santo André apresenta uma programação diversificada e enriquecedora que contempla esta fase, projetada para estimular o desenvolvimento saudável e integral das crianças desde os primeiros anos de vida.

É o Espaço de Brincar, um ambiente livre e interativo destinado a crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas por seus adultos responsáveis. Este ambiente visa estimular a convivência, a socialização e o livre brincar, reconhecendo a importância fundamental das experiências compartilhadas durante esta etapa na formação da personalidade e habilidades. funciona de terça-feira a domingos, das 10h às 19h.

A atividade Brinca, Bebê!, que ocorre neste espaço, é uma ação especialmente voltada para bebês de 0 a 3 anos, focada na ampliação do repertório imaginário e nas experiências sensoriais fundamentais para o desenvolvimento. A atividade, mediada pelas educadoras do Espaço de Brincar, incorpora uma variedade de vivências, adaptadas conforme as estações do ano e o clima. Disponível às terças-feiras, das 14h às 15h30.

Outro destaque é o Domingo de Brincar, com intervenções e mediações brincantes voltadas para a primeira e primeiríssima infância, envolvendo práticas coletivas como a preparação e experimentação de tintas naturais e argila, fundamentadas em referências culturais como os saberes Guarani, Tupi-Guarani e Afro-diaspóricos. Será neste domingo, às 11h às 12h. As três atividades são gratuitas.

Mas a programação não para por aí! Assombrinho é uma instalação aberta e interativa sobre seres fantásticos, para a livre experimentação das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. Tem influência da obra de Hélio Oiticica e Lygia Pape, de Jeanne-Claude e Christo, dos conceitos de Adorno sobre o assombro, além de dar continuidade aos interesses do Núcleo Quanta. Três fantasmas estão em ensaio e quando as crianças chegam, tudo se altera. Estes seres fantasmáticos se multiplicam e a experiência se abre para a criação conjunta. Daí pode surgir dança, jogo, brincadeira e estímulos ao protagonismo das crianças. Apresentação no dia 30, das 11h às 13h, também gratuita.

Não somente os pequenos, as atividades também contemplam os mais crescidinhos. Com espetáculos como Maria e os Insetos, que narra a história de uma mulher que decidiu explorar sozinha as enigmáticas florestas tropicais do Suriname, ou O Livro do Mundo Inteiro, que tem uma trupe de palhaços anunciando a escrita de um novo capítulo em seu grande livro. Em Tecendo Histórias de Canto e Encanto, o público viaja nas histórias maravilhosa de Severa Rosa, criando linhas entre o real e o imaginário.

Algumas ações são gratuitas e abertas ao público e em outras, será necessário inscrição com 30 minutos de antecedência ou a retirada de ingresso na bilheteria.