Sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, é hospitalizado e quadro exige repouso imediato

O cantor sertanejo Chrystian, conhecido por sua antiga dupla com Ralf, foi internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, nesta quarta-feira (19. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a internação e afirmou que o quadro exige repouso imediato e tratamento especializado, mas não divulgou detalhes sobre o diagnóstico.

Devido ao incidente, o show de Chrystian marcado para o próximo dia 22, em Franco da Rocha, foi cancelado. E, no comunicado oficial publicado em seu perfil do Instagram, a equipe preservou maiores detalhes.

"É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde. Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas. Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pelo apoio contínuo. Informações sobre possíveis remarcações ou reembolsos serão comunicadas em breve".

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado para um transplante de rim, no Hospital do Rim. O rim foi doado pela por sua esposa, Key Vieira, mas a cirurgia foi adiada para o final do ano após a necessidade de um cateterismo durante os exames pré-operatórios.

De acordo com o programa Balanço Geral, da Record, o cantor teria sofrido um mal súbito, seguido por uma parada cardiorrespiratória, e socorrido de helicóptero pela Polícia Militar. Ainda segundo o programa da Record, ele foi entubado. A assessoria do artista não respondeu ao Estadão para dar mais detalhes. O espaço está aberto.

A esposa do cantor, Key, não fez declarações, mas em sua rede social, publicou a foto de um terço.

Chrystian alcançou a fama ao lado de seu irmão Ralf, com quem formou uma das duplas sertanejas mais ouvidas do Brasil, principalmente nos anos 90, cantando a trilha sonora de novelas como O Rei do Gado e O Rei do Gado 2, da Rede Globo, ambas lançadas em 1996. Após 40 anos, em 2021, os irmãos decidiram seguir em carreira solo.