Poupatempo da Saúde de Santo André alcança 100 mil atendimentos

Inaugurado no início de fevereiro, o Poupatempo da Saúde, em Santo André, alcançou nesta quarta-feira (19) a marca de 100 mil atendimentos médicos, segundo a Prefeitura. O equipamento está instalado dentro do Atrium Shopping, na Vila Homero Thon, e conta com 1,6 mil m², sendo o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais, com dois andares e 45 consultórios.

“Um dia muito especial para a saúde de Santo André. Alcançamos a marca de 100 mil atendimentos no Poupatempo da Saúde, equipamento criado por nós e que virou referência estadual pelos bons serviços prestados. Atendemos praticamente 2.000 pessoas por dia neste local, com muita qualidade em estrutura, que não deve nada a centros médicos particulares da nossa região”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O acesso da população ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo da Saúde. No total, há mais de 30 especialidades disponíveis e 150 médicos atuando no novo equipamento todos os dias.

“Santo André inovou criando o Poupatempo da Saúde, centralizando os atendimentos da atenção especializada em um mesmo equipamento. Lá, além da consulta, o paciente já sai com o retorno agendado. Isso permitiu agilizar o atendimento e poupar o tempo dos pacientes que não precisam fazer deslocamentos desnecessários”, ressaltou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

Santo André também lançou neste ano o aplicativo Poupatempo da Saúde, que coloca na palma da mão dos andreenses o acesso a diversos serviços como histórico de agendamentos, carteira de vacinação e localização de farmácia para retirada de medicamentos por meio da geolocalização, entre outros. A plataforma está disponível para ser baixada tanto no sistema Android como no iOS.

Para ter acesso às consultas no aplicativo, o paciente deve passar primeiro pela Unidade Básica de Saúde mais perto da sua casa para ser avaliado e encaminhado. Após esse processo, em até 72 horas é liberada no aplicativo do usuário a especialidade que o paciente tem permissão para marcar a consulta, podendo escolher data e horário mais apropriados.

Maria Cecília dos Santos, 64 anos, integra a lista dos pacientes que são atendidos pelo Poupatempo da Saúde. Nesta quarta-feira, ela esteve no equipamento para consulta com um oftalmologista.

“O atendimento aqui é maravilhoso, não tenho do que reclamar. Os médicos e as atendentes são todos muito educados, tiram as nossas dúvidas e atendem com muito carinho”, comentou.

O Poupatempo da Saúde está equipado com elevadores, escada rolante, 45 consultórios, salas de exames e de pequenos procedimentos, além dos ambulatórios de hanseníase, de transexualização e serviços de enfermagem.