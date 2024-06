Com atacante no gol, Atlético-GO leva a virada do Criciúma no último lance

O Criciúma conquistou uma vitória importante nesta quarta-feira, jogando fora de casa, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo como visitante, o time catarinense venceu por 2 a 1, de virada, o Atlético-GO, com o gol da vitória saindo no último lance do jogo com o atacante Luiz Fernando no gol dos goianos após expulsão de Ronaldo.

Com o resultado, o Criciúma chegou a nove pontos, quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e subiu na tabela de classificação, deixando as últimas colocações e ultrapassando o rival. Enquanto isso, o time goiano estacionou com oito pontos.

A partida começou agitada. Aos 10 minutos, em vacilo da defesa, Guilherme Romão bateu de primeira e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Atlético-GO. Os catarinenses responderam com Bolasie, aos 27, quando o atacante mandou de cabeça e o goleiro Ronaldo pegou mais uma.

Aos 42, Luiz Fernando entrou em velocidade na área, caiu, e a arbitragem assinalou pênalti. Entretanto, após análise do VAR, a marcação foi anulada.

Na volta para a segunda etapa, o time da casa até tentou ampliar o marcador, mas foi o Criciúma quem chegou ao empate. Aos 13, Arthur Caíque recebeu na frente e mandou no ângulo, mas o VAR anulou por impedimento. Entretanto, no minuto seguinte, Newton aproveitou uma sobra na área e deixou tudo igual.

Aos 22, os catarinenses quase viraram com Bolasie, que recebeu na pequena área e parou em milagre de Ronaldo. Aos 35, foi a vez de Max chegar pelo lado direito para o time goiano, mas Alisson salvou o gol. O jogo caminhou para o fim com cara de que não haveria novas emoções até que, aos 53, Ronaldo fez falta em Allano e foi expulso.

Como já havia feito todas as substituições, Luiz Fernando teve de ir ao gol do Atlético, que viu a casa desmoronar no último lance. Trauco bateu a falta com maestria, aos 57, e garantiu a vitória do Criciúma.

Os times voltam a campo para a 11ª rodada ainda nesta semana. No sábado, o Criciúma volta ao Heriberto Hülse para encarar o Botafogo, às 16h, na abertura da rodada. Pouco mais tarde, a partir das 18h30, o Atlético visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Luiz Gustavo (Roni), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Zuleta), Baralhas (Max) e Shaylon (Vagner Love); Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Alejo Cruz). Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA - Alisson; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Barreto, Ronald (Higor Meritão), Newton e Marquinhos Gabriel (Matheusinho); Bolasie (Baltasar Barcia) e Arthur Caíke (Allano). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Guilherme Romão, aos 10 minutos do primeiro tempo; Newton, aos 14, e Trauco, aos 57 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando e Pedro Henrique (Atlético-GO); Bolasie (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 79.985,00.

PÚBLICO - 6.478 presentes.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).