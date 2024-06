Maraisa brinca ao emprestar casaco para Maiara: - Emagrece e não tem um tecido adiposo

Maiara e Maraisa causaram mais um burburinho na web! Dessa vez com um comentário feito por uma das irmãs sobre o corpo da outra. Durante um dos shows da dupla sertaneja, Maraisa brincou com a gêmea, que está em processo de emagrecimento desde o fim de 2023.

- Você para de reclamar. Desde que começou [o show], está falando que está com frio. Emagrece 500 quilos, não tem um tecido adiposo e fica falando aqui no ouvido da gente [que está com frio], disparou Maraisa.

Inclusive, Maiara vem recebendo uma série de críticas que apontam o exagero na perda de peso. Além de especulações de que a cantora tenha feito o uso de Ozempic, remédio utilizado para o tratamento de diabetes, que caiu no gosto das celebridades para fins estéticos.