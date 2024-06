Após prisão de Justin Timberlake, fãs de Britney Spears colocam o hit Criminal entre as mais tocadas nos streamings

Os fãs da Princesinha do Pop não deixam nada passar! Depois da notícia de que Justin Timberlake foi preso por dirigir embriagado, uma das músicas de Britney Spears voltou ao topo das plataformas de streaming, o nome da canção tem certa relação com a situação do cantor: Criminal.

No Brasil e no México, a música que conta a história de como Spears está apaixonada por um criminoso ficou no top três no iTunes. Mas as indiretas ao ex-namorado dela não pararam por aí.

No X, antigo Twitter, os fãs de Brit relembraram um vídeo em que Timberlake, após a separação conturbada do casal, fala para alguém parar de beber. Ainda nas imagens, ele avisa que se não maneirar no álcool, a pessoa ia aparecer na capa das revistas, o que alguns internautas acreditam que era para Spears.

Suposta indireta

Após a informação da prisão de Justin Timberlake por dirigir alcoolizado, Britney Spears compartilhou uma foto de um drink com uma legenda que causou burburinho nas redes sociais:

São as pequenas coisas, sabe!

O público, que acompanhou as polêmicas envolvendo o ex-casal, rapidamente conectou a publicação ao cantor.