Bolsonaro escanteia Gustavo Gayer e lança novo candidato à prefeitura de Goiânia

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) abriu mão da sua candidatura à Prefeitura de Goiânia para dar o lugar para o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL). Rodrigues foi deputado estadual por Goiás entre fevereiro de 2022 até dezembro de 2023, quando foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por não prestar contas nas eleições de 2020, quando concorreu ao cargo de vereador da capital goiana.

A troca de Gayer por Rodrigues foi arquitetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que quer Gayer nas trincheiras da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional.

Em um comício realizado em Goiânia na manhã desta quarta-feira, 19, Bolsonaro anunciou Rodrigues como pré-candidato a afirmou que Gayer deve continuar no Congresso por ter conquistado uma projeção "além dos limites de Goiás". O parlamentar é um dos representantes mais influentes do núcleo duro do bolsonarismo no Congresso.

"Aqui em Goiânia, capital, nós vínhamos trabalhando com um nome para a Prefeitura, que seria o pré-candidato Gustavo Gayer. É um homem que já ganhou projeção além dos limites de Goiás, ele é uma pessoa extremamente importante para nós dentro do plenário brasileiro e até fora (do País)", declarou o ex-presidente.

Ainda segundo Bolsonaro, o lançamento da pré-candidatura de Fred Rodrigues foi firmado após um acordo com Gayer. Até então, o deputado estadual era cotado para ser o vice da chapa do PL na corrida pela capital goiana.

Novo pré-candidato foi cassado por não prestar contas nas eleições de 2020

Fred Rodrigues era deputado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) até dezembro do ano passado, quando teve o mandato cassado pelo TSE. A condenação foi motivada por irregularidades na prestação de contas das eleições de 2020, quando ele concorreu a vereador por Goiânia e teve apenas 741 votos.

A ação que resultou na cassação de Fred Rodrigues gira em torno do indeferimento da sua candidatura por conta de não ter prestado contas para as eleições daquele ano. Isso aconteceu porque as contas dele só foram apresentadas em 2021, fora do prazo regimental e constaram como inexistentes para o TSE. Em 2022, ele disputou as eleições para a Alego sob judice e conseguiu tomar posse após uma decisão judicial.

No dia 15 de dezembro do ano passado, o TSE confirmou, por unanimidade, a cassação do parlamentar. No dia 26 de dezembro, após uma retotalização dos votos, o TRE-GO declarou como eleito o deputado estadual Cristóvão Torquim (PRD), que passou a ocupar a cadeira deixada por Rodrigues.

De acordo com a defesa do ex-deputado, ele está quite com a Justiça Eleitoral e vai poder concorrer para a prefeitura neste ano. "Fred Rodrigues não está inelegível. Pelo contrário, está com a sua certidão de quitação eleitoral em dias. Lembrando que o julgamento que ocasionou a perda do seu mandato na ALEGO discutia apenas o seu registro de candidatura nas eleições de 2022, que foi indeferido em sede recursal após o TRE-GO chancelar a lisura da sua candidatura", afirmou o advogado Vitor Hugo dos Santos Pereira, que representa Rodrigues.

Gayer disputava a liderança nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Goiânia com o senador Vanderlan Cardoso (PSD). Além do senador, outro candidato forte que entrou na disputa é o ex-deputado federal Sandro Mabel (União), que é apadrinhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). De acordo com um levantamento da Quaest feito em abril, o governador goiano tem uma aprovação de 86% dos eleitores.