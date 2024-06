Arne Slot inicia trabalhos no Liverpool e revela papo com Klopp: 'Me deu mais que boas dicas'

Oficialmente funcionário do Liverpool desde o dia 1º, o técnico Arne Slot começou a trabalhar no clube para valer nesta quarta-feira e não escondeu o entusiasmo e a confiança. Substituo de Jürgen Klopp, que esteve no comanda da equipe nas últimas temporadas, ele revelou que recebeu "mais do que boas dicas" do antecessor.

"Ele me deu mais do que algumas boas dicas. E o que mais se destacou para mim foi ele estar feliz por mim. Ele disse que será meu maior fã", revelou o treinador, sem esconder a idolatria pelo alemão.

"Vi muitos jogos do Liverpool, muitos jogos do City também. Quando você mora na Europa, a Premier League (Campeonato Inglês) é provavelmente a liga mais legal de se seguir. Ele (Klopp) fez um trabalho tremendo aqui e estou muito feliz com isso como fã. Mas agora, como seu sucessor, digo que deixou o Liverpool da melhor maneira possível. Uma equipe muito boa e estou ansioso por iniciar o trabalho", disse.

Em sua primeira entrevista na função de comandante do Liverpool, o treinador ainda foi convidado para mandar uma mensagem aos torcedores. Surpreso, optou por pedir voto de confiança e convocou os fãs para lotarem o estádio e ajudarem a equipe nesta reformulação.

"Há uma mudança, mas espero que não seja tão grande, porque ainda temos os mesmos jogadores. Também temos os mesmos fãs e, se ambos fizerem o mesmo trabalho, isso tornará minha vida muito mais fácil", enfatizou. "Espero que eles apareçam novamente na próxima temporada. O mesmo para os jogadores. Farei tudo que estiver no meu interesse e poder para liderar a equipe da melhor maneira possível."

Slot ainda revelou que vem trabalhando forte nos bastidores na busca por bons reforços que deixem a equipe candidata a títulos na próxima temporada após perder o fôlego na reta final do Campeonato Inglês.

"Posso dizer que o recrutamento fez parte do meu tempo nas últimas semanas. Eu e Richard Hughes (diretor esportivo) ligamos um para o outro quase todos os dias. Vamos trabalhar juntos na hora de decidir as transferências (chegadas e saídas)."