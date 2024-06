Inglaterra: polícia prende manifestantes que jogaram tinta em Stonehenge

A polícia do Reino Unido prendeu dois integrantes do grupo de Just Stop Oil que jogaram um pó de tinta laranja no Stonehenge, histórico monumento de pedras localizado no sudoeste do país, nesta quarta-feira, 19. A ação ocorreu um dia antes do solstício de verão europeu, durante uma manifestação que pediu a assinatura do governo em um tratado para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030.

Os dois manifestantes foram identificados pelo próprio grupo como sendo Niamh Lynch, uma estudante de 21 anos da Universidade de Oxford, e Rajan Naidu, um homem de 73 anos da cidade de Birmingham.

"Stonehenge no solstício tem tudo a ver com celebrar o mundo natural, mas veja o estado em que (o mundo) se encontra. Todos temos o direito de viver uma vida livre de sofrimento, mas a queima contínua de petróleo, carvão e gás tem nos levado à morte e ao sofrimento em uma escala sem precedentes", afirmou Lynch em nota divulgada pelo grupo.

O Just Stop Oil publicou um vídeo com o momento em que os ativistas lançam o pó sobre o monumento no X (antigo Twitter). Nas imagens, pessoas aparecem gritando "não" e correndo para tentar impedir os manifestantes.

O grupo disse ainda que o pó se tratava de farinha de milho. "A farinha de milho laranja que utilizámos para criar um espetáculo para chamar atenção irá em breve desaparecer com a chuva, mas a necessidade urgente de uma ação governamental eficaz para mitigar as consequências catastróficas da crise climática e ecológica não o fará."

Reação das autoridades

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, se pronunciou contra o grupo nas redes sociais. "Just Stop Oil é uma vergonha", escreveu. Já o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, afirmou em uma publicação que a ação deveria ser punida. "Os danos causados a Stonehenge são ultrajantes. Just Stop Oil é patético. Os responsáveis devem enfrentar toda a força da lei", disse .

O grupo, por sua vez, respondeu a publicação de Starmer dizendo "somos responsáveis por nossas ações. Quando é que os executivos do petróleo e do gás responsáveis pela destruição das vidas de milhões de pessoas enfrentarão toda a força da lei?"

Um porta-voz da English Heritage, agência de preservação cultural do país, descreveu a pulverização do monumento como "extremamente perturbadora" e confirmou que o local permaneceu aberto ao público

Em nota, a Polícia de Wiltshire disse que vai seguir investigando o episódio. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com o English Heritage", afirmou.