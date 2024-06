Marido de Anahí vai processar quem acusá-los de envolvimento em caso de corrupção

No dia 18 de junho, a polêmica ganhou alguns novos capítulos. Manuel Velasco, político e marido de Anahí tem sido um dos nomes mais apontados de fazer parte da treta do RBD. Mas depois de tantas especulações, ele decidiu ser mais direto.

O marido da eterna Mia revelou que pretende processar todos que acusarem ele e Anahí de fazer parte do caso de corrupção. O vídeo da fala viralizou na web:

- É um absurdo! E quem está dizendo isso está mentindo. É muito fácil dizer coisas sem provas. Se alguém tiver alguma prova, que a apresente! Inclusive, quero dizer que nós dois abrimos ações por difamação e danos morais contra os responsáveis, devido a desinformação. Eu acho que o mais importante é que todas as auditorias que precisem ser feitas sejam realizadas, que haja total clareza, que é um direito de todos os integrantes, que haja clareza e que tudo seja feito conforme a lei.

No mesmo dia, o marido de Dulce María também foi envolvido na polêmica. Durante um programa mexicano, a apresentadora Addis Tuñon afirma que Paco Álvarez e a esposa foram os primeiros a desconfiar de Anahí. Mas o documentarista desmentiu o comentário por meio do X, antigo Twitter:

Cumprimento-a com respeito, Addis Tuñon. Não nos conhecemos, mas tenho certeza que você lerá isso de uma forma comprometida com seu profissionalismo. Deixe-me dizer-lhe que o que você afirmou no minuto nove e 25 segundos, é completamente falso?

Christian Chávez voltou a falar do caso

Após a resposta dada por Christian Chávez sobre Anahí, a relação dos dois se abalou. Mas ainda assim, o cantor preferiu não revelar o motivo:

- Não está bem, infelizmente, mas acontece. Essas coisas acontecem nas famílias, às vezes você se magoa com sua irmã e deixa de falar dois ou três meses. Não temos a mesma forma de pensar e isso é algo que estou vendo desde que decidi estabelecer meus limites, e disse que vou lutar pelo que quero, pelo que penso.

Após a imprensa mexicana insistir em perguntar se foi por conta das auditorias que estão sendo feitos sobre a Soy Rebelde Tour, ele preferiu não comentar o assunto:

- Olha, não vou falar sobre isso, porque eu digo algo e sou mal interpretado. O que posso te dizer é que sim, nós não estamos mais unidos como éramos, mas esperamos que isso possa ser resolvido. O respeito, o carinho, saber que ela [Anahí] sempre esteve comigo quando eu precisei, assim como eu estive para ela quando precisou. E ela sabe. Esse carinho e agradecimento sempre vão existir. Mas o importante agora é dizer o que eu acho, o que eu penso.