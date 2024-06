Nova temporada de A Fazenda tem data de estreia revelada

Os amantes de reality show podem comemorar! O colunista Flávio Ricco revelou nesta quarta-feira, dia 19, a data de estreia da nova temporada de A Fazenda!

De acordo com o jornalista, o reality show rural da TV Record começa no dia 17 de setembro. E, mais uma vez, a apresentação segue a cargo de Adriane Galisteu, que está no comando do programa desde 2021.

Além disso, Ricco ainda revelou que A Grande Conquista 2 chega ao seu final no dia 18 de julho.

E aí, animado para a reta final do programa comandado por Rachel Sheherazade e pela estreia de A Fazenda?