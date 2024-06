Azul anuncia 3º voo para Canoas e aumento de 121% na oferta de assentos diários para a cidade

A Azul anunciou o terceiro voo com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul. As vendas começam nesta quarta-feira e as operações iniciam no dia 1º de julho. Além disso, a partir da mesma data a companhia passará a operar nesta rota com aeronaves Airbus A320, que possuem maior capacidade, ampliando a oferta de assentos em 121%, em relação à operação com o Embraer E1.

Os novos voos entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e a base área de Canoas (RS) com o A320 terão capacidade para 174 clientes. A terceira frequência decola de Campinas às 17h45 e chega em Canoas às 19h30. Já no sentido inverso, o voo sai às 20h50 do Rio Grande do Sul, pousando em Viracopos às 22h35.

Segundo o gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, a empresa seguirá trabalhando para oferecer mais opções de conexão com o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. "Além de uma nova frequência, estamos colocando aeronaves com maior capacidade, o que vai colaborar com o aumento da oferta para a região, que foi fortemente afetada com o fechamento do aeroporto Salgado Filho", disse.

Desde o início das operações de auxílio ao Rio Grande do Sul, a companhia arrecadou e transportou cerca de 3 mil toneladas de doações de itens essenciais, tais como água, roupas, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico. As contribuições foram levadas para a região a partir de uma operação logística organizada pela companhia, que envolveu o modal aéreo, com a diversificada frota da Azul, terrestre e marítimo.