Carlinhos Mendigo, do Pânico na TV!, transitava entre quatro apartamentos antes de ser preso

Carlinhos Mendigo foi preso na última terça-feira, dia 18, após estar foragido desde 2022 por não pagar pensão alimentícia ao filho Arthur. No entanto, segundo o jornal EXTRA, o humorista teria afirmado antes de ser preso que não tinha medo de ir para cadeia, em uma publicação no Instagram, em 2018:

Jamais eu disse que não tenho medo da Justiça e sim, disse não ter medo de cadeia. A manchete vende mais do que a verdade toda, né? Sempre! Minha pobre rica história, não tem mentiras! Aqui é HOMEM! A lei foi feita para bandido. A lei que foi feita pra defendê-las, algumas mães com raiva de alguma situação, usam principalmente a criança para se vingar, pois só tem isso.

Além disso, de acordo com a 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), Carlinhos transitava entre quatro apartamentos à noite para despistar as autoridades. Segundo a delegada do caso, nenhuma das residências em que ele estava escondido era dele, e alega que seriam de amigos do humorista. Foi só após uma denúncia sobre o paradeiro dele ser feita no último mês, que foi dado o início a uma investigação.

Relembre o caso

A Justiça de São Paulo decretou, em 2022, a prisão temporária de Carlinhos Mendigo pela dívida de pensão alimentícia que deve ao filho Arthur, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. Ele, que deve 246,9 mil reais de pensão alimentícia, era tido como foragido da polícia desde então. Na época, a advogada do humorista tentou reverter a prisão, pedido que foi negado pela juíza do caso.

Carlinhos Mendigo ganhou destaque na televisão e no rádio ao participar do programa Pânico na TV!, a partir de 2003. Além disso, ele também costumava interpretar os personagens Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco, todos com grande popularidade na época.