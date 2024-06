Mais um! Tati Machado é confirmada no elenco do Saia Justa

Tati Machado estará em mais um programa muito em breve. Pois é! A jornalista foi confirmada nesta quarta-feira, dia 19, como uma das integrantes do Saia Justa, do GNT.

Na próxima temporada, que estreia no segundo semestre, ela se junta à veterana Bela Gil e à recém-chegada Rita Batista no sofá do programa para debates e troca de ideias sobre temas do cotidiano.

Lembrando que além de compor o time do Saia Justa, a apresentadora está no time dos matinais da TV Globo, Encontro com Patrícia Poeta e Mais Você, assim como está no quadro Dança dos Famosos, do Domingão.

Sobre o programa do GNT, ela revela suas expectativas:

- É aquela velha história sobre acreditar nos nossos sonhos. Chego ao Saia Justa cheia de vontade e pronta para fazer o meu melhor. Fico honrada e extremamente emocionada em estar neste sofá que já foi ocupado por tantas mulheres que admiro. Vai ser muito interessante e desafiador poder mostrar mais sobre mim e, de alguma maneira, mostrar um lado que muitos podem não conhecer. Pelo menos ainda. Estou ansiosa, mas certa de que ao lado da Bela Gil e da Rita Batista tudo vai fluir bem.

