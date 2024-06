Palacio promete doar percentual relativo ao aumento do salário se virar prefeito

Pré-candidato a prefeito de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio (Podemos) disse nesta quarta-feira (19) que vai doar o percentual relativo ao aumento do salário de chefe do Executivo autorizado pela Câmara na sessão de terça-feira (18). É a primeira reação pública de um político após o Legislativo aprovar aumento de 76,31% nos vencimentos do primeiro escalão da administração pública, que passará a valer a partir de janeiro de 2025.

“ E ste aumento de salário é vergonhos o . Especialmente no momento em que falta dinheiro para garantir atendimento de qualidade na saúde pública e há escassez de professores para cuidar das atividades do programa de ensino integral no contraturno”, disse Fabio Palacio ao Diário . “Assumo compromisso público de, caso seja eleito, doar o percentual do aumento autorizado pela Câmara. E também vou estimular o meu secretariado a fazer o mesmo”, completou Palacio.

Por 15 votos a três, a Câmara de São Caetano aprovou ontem projeto que reajusta em 76,31% os salários do primeiro escalão da administração municipal. Se for sancionado pelo chefe do Executivo, José Auricchio Júnior (PSD), aumento valerá a partir do próximo mandato. Os vencimentos do prefeito passarão de R$ 20 mil para R$ 35.262; os do vice irão de R$ 10 mil a R$ 17.631; e os do secretariado, de R$ 19 mil para R$ 33.498,90.