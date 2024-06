Ex-esposa de Nahim faz nova homenagem ao cantor; polícia ainda está investigando hipoteses para a queda

Andreia de Andrade, ex-esposa de Nahim, fez uma nova homenagem para ele, uma semana depois de sua morte. Na última terça-feira, dia 18, ela usou as redes sociais para escrever um texto em que descrevia sua relação com o cantor.

Não poderia deixar de prestar a última homenagem a você. Você que chegou de uma forma tão rápida e saiu mais rápido ainda... Foram momentos ímpares e indescritíveis. Mas você foi o cara que topava tudo. Quantas e quantas vezes eu falava: Poxa, queria fazer algo, e você, sem pensar, já respondia: EU TOPO. Pudemos vivenciar cada momento de forma única e exclusiva. Você sempre topava as minhas loucuras, desde um carnaval na avenida, em uma escola de samba, no trio ou até mesmo no camarote. Ah, meu amor, esta sua senhora se despede com muito orgulho de você. Pois, quando o Jorge Elias ficava chato, era o Nahim que ela chamava. Você amava a minha família como se fosse a sua, e a minha família te amava ainda mais. A sua sogra era a sua maior puxa-saco, desde o seu copo exclusivo até o guardanapo de algodão só para você. Meu amor por você foi tão grande que, com o passar do tempo, para não te perder, preferi abrir mão do nosso relacionamento matrimonial, mas nunca abri mão de estar com você. Quando Deus escreve, o homem não apaga. Não tem como não te levar para a eternidade, e pode ter certeza de que farei de tudo para que a sua memória permaneça sempre viva em nossos corações. Não vou dizer adeus, mas sim até um dia.

Nahim foi encontrado morto em sua casa, em Taboão da Serra, São Paulo. Desde o início, a morte foi registrada pela polícia como suspeita, já que as circunstâncias que levaram o cantor a cair da escada eram um mistério.

Com isso, muitas pessoas passaram a atacar Andreia nas redes sociais, já que ela teria sido a última pessoa a falar com Nahim. A ex-esposa do cantor até desativou os comentários em seu perfil no Instagram.

Para o Brasil Urgente, o delegado que investiga o caso Daniel Cohen contou que todas as hipóteses estão sendo analisadas pelas autoridades:

- Existe a grande chance de ter sido uma fatalidade, dele ter tido um mal súbito, tropeçado e caído. Mas trabalhamos com outras hipóteses, que pode ser outra coisa. Até o momento que não tinha ninguém na casa no momento da queda. Ele esteve com a pessoa com quem relacionava até um horário, ela foi embora e ele ficou só. Por volta de 3h, 3h30 da manhã, uma equipe que fazia instalação de rede de fibra óptica viu ele caído e acionou a Polícia Militar.

E continua:

- Inicialmente, a morte foi por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele.