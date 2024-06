Justin Timberlake enfrenta problemas com álcool há anos, mas vem escondendo e mascarando

Justin Timberlake se tornou um dos assuntos mais comentados do momento após ser preso por dirigir embriagado. O cantor, que foi detido em flagrante, teria sido liberado da acusação após comparecer ao tribunal algemado. Segundo o Page Six, ele supostamente enfrenta problemas com álcool há anos.

Uma fonte disse ao veículo que Justin tentou esconder o vício:

- Não é segredo. Todo mundo sabe. Ele tem um problema real com a bebida, muita maconha, mas um grande problema com o álcool, e ele vem escondendo e mascarando isso há anos.

Já outro informante afirma que o cantor estava há algum tempo sem beber antes do incidente e até perdeu peso por ter adotado um estilo de vida mais saudável enquanto se preparava para a turnê mundial Forget Tomorrow.

Uma pessoa próxima ao famoso contou que ele foi parado por policiais após cometer uma infração de trânsito e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A primeira fonte acredita que o artista foi atingido por sua suposta propensão a beber e que todos ao seu redor foram facilitadores:

- É uma coisa real, e quando você tem um problema com a bebida, é aparente, mas eles empurraram essa turnê para ele, e ele tem sido um lugar muito sombrio.

Outro ponto levantado é que o artista teria bebido muito na época em que o documentário sobre Britney Spears foi lançado pelo The New York Times em 2021. O motivo disso seriam as exposições feitas na produção, que acabaram deixando ele preocupado com sua carreira e atuação e também levou pessoas próximas a ficarem muito preocupadas com ele.

Apesar de insiders fazerem revelações ao site sobre os problemas de Justin com o álcool e ressaltando que ele está em um lugar sombrio, uma fonte próxima deu um depoimento diferente, dizendo que ele nunca esteve melhor, está em ótima forma, sua turnê está esgotada e que ele está em um bom espaço.

Foto de registro

Em meio às notícias e especulações ao redor da prisão de Justin Timberlake, acabou sendo revelada a foto de registro policial do cantor, também conhecida como mugshot. A imagem está causando grande repercussão nas redes por mostrar o artista com os olhos levemente avermelhados.

Vídeo da noite

O TMZ teve acesso a um vídeo que mostra o artista dirigindo pela rua em Sag Harbor, nos Estados Unidos, antes de ser parado pelas autoridades. É possível ver um veículo sedan preto indo em direção à rua principal, há um quarterão do hotel que Justin havia deixado momentos antes, e logo em seguida a BMW do cantor surge nas imagens. Segundo o depoimento dado por ele aos policiais, o dono do hit Sexy Back estaria seguindo alguns amigos.

O veículo bate com as descrições das autoridades e o registo mostra o artista seguindo o carro pela via. Cerca de 800 metros de onde o vídeo foi gravado, oficiais da polícia disseram ter visto o cantor passar direto por um sinal de pare, o que fez com que o seguissem. O relatório teria informado que eles viram Justin falhar em se manter em linha reta enquanto dirigia e decidiram o parar com a suspeita de que ele estava embriagado baseada em alguns sinais que notaram.