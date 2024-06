Motoristas encontram lentidão na Anchieta e Imigrantes sentido SP

A Ecovias, concessionária responsável pela gestão das rodovias, informou sobre a situação atual das estradas na manhã desta quarta-feira (19).

Há lentidão na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17, devido ao alto fluxo de veículos. Na Rodovia dos Imigrantes, no mesmo sentido, o tráfego é lento do km 18 ao km 14, também por conta do alto volume.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para a inversão de mão de direção. Atualmente, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no esquema 5x3. Para a descida ao litoral, os motoristas podem utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada exclusivamente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

As condições meteorológicas são favoráveis, com tempo bom e boa visibilidade, facilitando a condução nas rodovias.

INTERDIÇÃO NA ANCHIETA DURANTE O MÊS DE JUNHO

A pista Sul da Via Anchieta estará interditada no trecho de serra de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, até o dia 27 de junho, para obras de revitalização do pavimento. Além disso, nos sábados, 8, 15 e 22 de junho, esses serviços serão realizados das 9h às 18h.

Durante o bloqueio, o trânsito em direção ao litoral será desviado para a pista Norte da Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já o fluxo de veículos em direção à capital será feito pela pista Norte da Imigrantes. Vale ressaltar que a programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.