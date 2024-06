IGP-M sobe 0,88% na 2ª prévia de junho, após 0,73% na mesma leitura de maio, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,88% na segunda prévia de junho, após registrar 0,73% na mesma leitura de maio, informou nesta quarta-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço foi disseminado entre as aberturas do indicador. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou a 0,99%, após 0,86% em maio. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,35% na segunda prévia do mês passado para 0,40% na leitura desta quarta, enquanto o Índice de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,52% para 1,05%.