Marcelo Oliveira admite diálogo com PSD

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) admitiu nesta terça-feira (18) conversa com o PSD no sentido de trazer o partido para sua aliança à reeleição – seria a décima legenda. De acordo com o que adiantou ainda na terça ao Diário, João Veríssimo, o Juiz João, deve abrir mão de sua pré-candidatura pela sigla para ser indicado à vice na chapa governista.

“Tenho conversado com as lideranças do PT no sentido de ampliar a nossa aliança para manter Mauá no rumo certo. No momento, somos em nove partidos. Por que não aumentar para dez?”, posicionou-se Oliveira ao ser questionado sobre a chegada do PSD.

A escolha de Juiz João como pré-candidato a vice deve ser sacramentada até o fim desta semana, mas Oliveira mantém o suspense. “Este é o momento do diálogo. Como eu disse na semana passada para o jornal, diferentemente do que ocorreu há quatro anos, quando o PT estava sozinho, agora temos outros partidos com quem discutir os nomes.”

Além do PT, outros oito partidos incluem a chapa governista que busca a reeleição: PV, PCdoB, MDB, PSB, PDT, Rede, Psol e Podemos. A chegada do PSD foi articulada via Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla e secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais.

Segundo apurado pela reportagem, além da vaga de vice para o Juiz João, o PSD negociou a participação em três secretarias do governo do petista em Mauá: Segurança Alimentar, Trânsito e Serviços Urbanos.

O PT deve definir internamente ainda hoje que a atual vice-prefeita da cidade, Celma Dias (PT), mulher do ex-vice-prefeito Oswaldo Dias (PT), não vai disputar a reeleição, abrindo assim o caminho para a futura indicação de Juiz João, que deve ser homologada no período das convenções eleitorais, de 20 de julho e 5 de agosto.