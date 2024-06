Fundação Santo André organiza XX Olimpíada de Matemática da região

O Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) realiza no próximo sábado (22) a primeira fase da XX OMABC (Olimpíada de Matemática do Grande ABC), uma competição que integra o Programa de Olimpíadas Científicas do Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo federal. Poderão participar alunos das escolas públicas e privadas da região: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – que estejam no Fundamental 2 ou Ensino Médio.

A Olimpíada de Matemática tem como principal objetivo estimular o estudo de matemática e aperfeiçoar a capacitação dos professores em busca da melhoria do ensino e da descoberta de jovens talentos para a área de ciências exatas, que possui grande demanda e carência por mão de obra qualificada.

“É com grande honra e satisfação que passamos a cuidar da organização da Olimpíada de Matemática do Grande ABC. Advinda da área de ciências exatas, tenho muito orgulho desses jovens pesquisadores que estamos ajudando a formar aqui na Fundação”, diz Andréa Dias Quintão, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Fundação Santo André.

A Fundação Santo André, através da Proppex (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão), é a principal organizadora deste evento. São esperados mais de 2.000 estudantes para a prova objetiva que ocorre das 14h às 17h no Campus da Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Os estudantes devem comparecer munidos de RG ou RG escolar. É permitido uso de régua, esquadros e compasso para resolver as questões, mas estão vetados o uso de calculadora e a consulta a notas ou livros.

Fundada em 1962, a FSA tem mais de 3.000 estudantes e nota máxima 5 institucional no MEC (Ministério da Educação).