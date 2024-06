Bolsa reflete fiscal confuso e juro alto, mas deve normalizar, diz Fernando Siqueira, da Guide

A Bolsa brasileira tem refletido a política fiscal confusa do Brasil e a taxa de juro alto, que torna mais atrativo investimentos em renda fixa, disse agora nesta terça-feira, 18, o head de Investimentos da Guide Investimentos, Fernando Siqueira. Contudo, de acordo com ele, há espaço para as coisas normalizarem.

A Guide revisou para baixo na semana passada a sua projeção para o Ibovespa, de 155 mil pontos neste ano para 140 mil pontos.

Para ele vale também para a Bolsa o histórico do Brasil: não sobe de patamar, mas não cai do abismo.