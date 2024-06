Descubra o que é ‘pagode’, presente na Torre de Miroku de Ribeirão Pires

Você sabia que ‘pagode’ vai muito além do ritmo musical? Um dos exemplos do segundo (e curioso) significado do termo está em Ribeirão Pires, às margens da Represa Billings. Na terça-feira (18) em que se celebra o Dia da Imigração Japonesa, o Diário traz como curiosidade regional a arquitetura da Torre de Miroku, no Templo Luz do Oriente, desenvolvida no estilo arquitetônico japonês ‘pagode’ - que se remete também a um interessante conceito budista.

A ‘pagode’ ribeirão-pirense, de cinco andares e telhas douradas, partiu de um templo na cidade japonesa, o Horyu. A construção inspiradora do outro lado do mundo foi em 1993 em realidade reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Segundo a tradição oriental, esta estrutura, comum em templos asiáticos, é por si uma representação dos cinco elementos da cosmologia budista - religião entre as mais influentes no Japão e mundo. Nos preceitos, a harmonia é estabelecida na junção do vazio, vento, terra, fogo e água e é por isto que, na torre, a parte mais baixa toca o chão, com o próximo patamar representando a água, em decorrência.

Além disso, o projeto todo saiu do papel também por um padrão japonês de encaixe de madeiras, em que as vigas do templo são fixadas sem a utilização de pregos e parafusos. Outro detalhe que nem todos sabem é que parte do dourado nas telhas da Torre de Miroku foram de fato esmaltadas com uma tinta trazida da ‘terra do Sol nascente’.

PARA VISITAR

Outra curiosidade do local é que a imersão cultural do turista já se inicia no próprio trajeto à torre, que só pode ser acessada por um barco, o Koryu. Na proa do veículo está um dragão dourado que, em traços orientais, simboliza a paz e prosperidade.

Além de se cercar de um caprichado jardim zen (com lago de carpas), o visitante pode conferir uma ala de souvenirs decorativos e tradicionais, assim como ainda experimentar sem custo algum o banchá, um leve chá-verde japonês.

O espaço foi revitalizado há poucas semanas e o agendamento para as visitas, abertas ao público nos finais de semana, já pode ser feito com a Tama Turismo, pelo WhatsApp: 1193249-7404.

*Confira também uma matéria da ligação da Torre de Miroku com o forte movimento migratório japonês ao Grande ABC: https://www.dgabc.com.br/Noticia/3871250/um-pedacinho-do-japao-as-margens-da-billings