Ponte Preta fecha preparação para jogo contra o Botafogo-SP com dúvidas

A Ponte Preta encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Botafogo-SP, na quarta, às 21 horas, no Estádio Santa Cruz, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Nelsinho Baptista viajou com dúvidas para Ribeirão Preto, mas deve apostar em uma formação mais cautelosa, com a entrada do volante Dudu Vieira no lugar do meia Elvis.

A principal dúvida é entre Dodô e Jeh. O centroavante volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Novorizontino, por 1 a 0, e disputa vaga com o meia.

Uma mudança certa é na defesa. O zagueiro Joilson foi vetado pelo departamento médico e será substituído por Sérgio Raphael, que começou a Série B como titular.

A provável escalação da Ponte é: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon Carvalho; Matheus Régis, Dodô (Elvis ou Jeh) e Gabriel Novaes.

Na 13ª colocação, com 12 pontos, a Ponte Preta quer a segunda vitória seguida para se distanciar da zona de rebaixamento da Série B.