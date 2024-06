Incêndio é controlado por Bombeiros em indústria de Diadema

Foram necessárias cinco equipes do Corpo de Bombeiros para conter as chamas que tomaram conta da empresa Trufer, na Av. Fagundes de Oliveira, do Bairro Piraporinha de Diadema. A ocorrência, na indústria que cuida da reciclagem de materiais ferrosos, ocorreu por volta das 14h38.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto, não houve vítimas e o prejuízo material ainda não foi calculado.