Princesa Charlotte foi obrigada a devolver presente de 245 mil reais por conta de regra da realeza

A Princesa Charlotte precisou devolver um presentão que ganhou quando ainda era uma bebê, de nada menos que 245 mil reais. Segundo o site britânico Mirror, a filha do meio do Príncipe William e da Princesa Kate Middleton foi impedida de se divertir com o chocalho recebido, em 2015, por conta de uma das inúmeras regras da realeza.

Ela foi presenteada por um chocalho bem diferente do comum, feito em ouro branco 18 quilates e decorado com diamantes, safiras e rubis, pela empresa Natural Sapphire Company. Entretanto, uma regra da realeza impediu que a garota brincasse com o objeto.

Segundo informações do Palácio de Kensington, presentes vindo de empresas geralmente não são aceitos. Na época, a organização explicou que a motivação por trás da surpresa foi um agradecimento por Kate ter sido importante no tamanho que a marca tem atualmente.