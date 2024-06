É cedo para determinar se inflação está em trajetória duradoura, afirma dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta terça-feira, 18, que é cedo para determinar se inflação está em trajetória duradoura de regresso à meta de 2%, e não se deve reagir exageradamente a um ou dois meses de notícias promissoras. Em discurso no encontro anual do Lawrence Partnership, a dirigente apontou que a abordagem adequada à política monetária segue exigindo paciência.

Segundo Collins, inflação caiu substancialmente nos Estados Unidos, embora siga teimosamente acima da meta.

Para ela, as informações econômicas recentes são encorajadoras. Os "dados sugerem uma economia com a procura e a oferta entrando em maior equilíbrio", afirmou.

Segundo a dirigente, a atividade econômica tem sido notavelmente resiliente em geral. "Continuo uma otimista realista - otimista quanto à possibilidade de podermos restaurar a estabilidade de preços num período de tempo razoável num mercado de trabalho que permanece saudável, embora realista sobre os riscos e incertezas dessa perspectiva", afirmou.