Bianca Andrade entrega que já ficou com Blogueirinha: Seu público sabe que você é sapatão?

Por essa alguém esperava? Bianca Andrade entregou que já ficou com a Blogueirinha em uma balada. A influenciadora participou do programa De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira, dia 17, e fez a revelação após desconversar sobre a treta com Mari Maria.

- O seu público sabe que você é sapatão? E que você tem uma paixão por mim de muitos anos? E que a gente se beijou numa balada? Há muito tempo você me dá mole, disparou Bianca.

Blogueirinha, por sua vez, retrucou:

- Eu sou bissexual igual você!

Bianca respondeu

- Eu sou pansexual... E a gente se beijou em uma balada.

- Não acredito que você vai falar isso, riu Blogueirinha, sem graça.

Uepa!