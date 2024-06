Jogo 1. Novo Horizonte 0, Santo André 5. O nome dele é Makanaki. 64 clubes, um Ramalhão. Sai Tite, entra Muricy...

E a história passava pela conquista do vice-campeonato brasileiro da Série C de 2003, com acesso para a Série B.

Na apresentação do primeiro jogo do Santo André pela Copa do Brasil 2004, o jornalista Divanei Guazzelli citava a escalação de Makanaki no ataque, revelação da equipe sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Junior. O jovem valor atuaria ao lado de Jean Carlos e Fumagalli.

E foi justamente o menino Makanaki que abriu a contagem no interior de Goiás. “Santo André arrasa e já está na segunda fase”, escrevia Divanei.

Makanaki, como titular ou deixando o banco de reservas para formar no time, participaria de dez dos 11 jogos da Copa do Brasil 2004 que levaria o Santo André à maior conquista do futebol do Grande ABC.

COPA DO BRASIL

A 16ª edição da Copa do Brasil foi disputada por 64 clubes. Foi a primeira disputa do Santo André na competição, na condição de campeão da Copa do Estado de São Paulo.

Para chegar ao título, o Ramalhão precisou vencer as seis fases do campeonato.

ENQUANTO ISSO...

Tite, ele mesmo, o técnico Tite, deixava o comando do Azulão, o São Caetano. Muricy Ramalho, ele mesmo, o são-paulino Muricy, chegava ao então assustado São Caetano.

Na mesma noite em que o Santo André goleava na casa do adversário, em Ipameri, no interior da Goiás, Catuense também goleava: 4 a 2 em cima do Atlético Mineiro – e o Atlético só não foi eliminado, de cara, porque era visitante.

Será que na fase seguinte teríamos Santo André x Catuense? De jeito nenhum. Certamente, a torcida do Galo, no jogo da volta, gritaria: “Eu acredito”. E no jogo da volta deu Atlético: o galo mineiro goleou por 5 a 1.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 2: no Bruno Daniel, Santo André 3, Atlético-MG 0

Crédito da foto 1 – Orlando Filho/Banco de Dados (11-6-2004)

JUVENTUDE. Rafael Alexandrino dos Santos, o Makanaki, com a menina Mariana: da base para a conquista maior do Santo André

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 19 de junho de 1994 – Edição 8730

MANCHETE – Parreira usa foto do Diário para armar time.

A foto foi tirada por Edson Rossi, enviado especial do Diário aos EUA para a cobertura da Copa do Mundo. Do alto da arquibancada do estádio de Fresno, Califórnia, no amistoso contra El Salvador, aparecem dez jogadores brasileiros numa faixa de 15 metros do campo.

Parreira viu a foto. Pediu uma cópia. E mostrou aos jogadores. A imagem sintetizava a formação compacta da Seleção Brasileira, como o treinador queria.

Crédito da foto 3 – Edson Rossi; reprodução: Marcelo Politarchis/Banco de Dados

FORMAÇÃO COMPACTA. “Assim que eu quero a Seleção”, mostrou Carlos Alberto Parreira aos jogadores

EM 20 DE JUNHO DE...

1909 - Nascia, em São Bernardo, Antonio de Lima, que faria carreira na Prefeitura de Santo André e, no fim da vida, ofereceria informações valiosas à esta Memória.

