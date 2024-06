Obituário - 19 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Pierina Agarbella, 96. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda Cagnani de Souza, 95. Natural de Poços de Caldas (MG). Residia na Vila Moraes, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paz, Morumbi, Capital.

Roberto Gomes Cândido, 95. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Teresinha de Santi Rigo, 89. Natural de Pirassununga (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Takui Azarian, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Therezinha de Jesus Toledo, 86. Natural de Icem (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Elisabete Kaubatz de Almeida, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel do Rosário Vaz, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djalma Alves de Freitas, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Empresário. Dia 14. Memorial Phoenix.

Maria dos Anjos Parra Garcia, 73. Natural de Guatapará (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inês Ribeiro Bueno, 72. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Bueno Brandão.

Edson Claret Barreto, 68. Natural de Cotia (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Central Velho de Cotia.

José Alcântara de Lemos, 67. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Aparecida Tavares da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Clemente Pereira, 56. Natural de Uraí (PR). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Gomes da Silva, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inez Pereira Dias Machado, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Alcides Garcia de Oliveira, 90. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Benedita Brambila Zangelmi, 93. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Caraguatá, em São Paulo. Dia 14, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Helena Clemente dos Reis, 84. Natural de Sento Sé (BA). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Helena Lucas de Lima, 80. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson Tito Teixeira, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Maria de Fátima Rodrigues de Freitas, 65. Natural de Boa Viagem (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Lima, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Sérgio dos Santos Araújo, 49. Natural de Portugal. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

RIO GRANDE DA SERRA

Clidenor Alves de Azevedo, 59. Natural de Caicó (RN). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Sebastião.