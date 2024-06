Descubra o motivo de Kate Middleton ter ficado ao lado do Rei Charles III em evento da realeza

Kate Middleton se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo inteiro ao fazer sua primeira aparição pública em um evento da família real desde o anúncio do diagnóstico de câncer. A princesa de Gales chegou ao Trooping the Colour, desfile que faz parte das comemorações de aniversário do Rei Charles III, com um vestido que já havia usado anteriormente, o que levantou questionamentos sobre a existência de um motivo especial para a escolha.

A peça branca de manga longa foi usada pela primeira vez em um evento pré-coroação de Charles em maio de 2023. Desta vez, a esposa do Príncipe William trocou a faixa preta que vai na cintura por uma listrada e adicionou um laço no ombro de mesma estampa, dando um toque renovado no visual. Segundo informações do Page Six, a blogueira Susan Kelley acredita que a escolha simboliza o respeito que Kate tem pelo sogro.

- Esta é apenas a terceira vez que a princesa repete um vestido para este evento. Sinalizou respeito por seu sogro, o rei Charles, quando foi usado pela primeira vez em um almoço pré-coroação de alto nível [...] Muito se pensa nesse tipo de decisão, e muitas vezes há mensagens transmitidas pelas escolhas de guarda-roupa da princesa.

Também blogueira, Carly Whitewood indica outras hipóteses:

- Devido à sua doença, talvez ela não tivesse arranjado nada novo para vestir no Trooping. Imagino que ela não tenha passado nenhum tempo planejando seu guarda-roupa, fazendo provas, etc. nos últimos meses durante o tratamento. Além disso, a decisão de comparecer pode ter sido de última hora. Faria sentido remodelar uma roupa mais antiga que ela sabe que cai bem [...] Nos últimos anos, vimos Kate fazer escolhas frequentes e conscientes de roupas, como se afastar do fast fashion, comprar peças vintage e reutilizar peças que ela adquirido enquanto estava na universidade. Além disso, ela usa cada vez mais roupas de marcas ecológicas e compra roupas feitas de materiais sustentáveis.

Bethan Holt, Diretora de Moda do UK Telegraph, afirma que a escolha de roupa a ajudou a manter segredo sobre sua aparição:

- Apenas retrabalhar o que ela já possui permitiu que Kate mantivesse esse segredo [de sua aparência] dentro de sua equipe mais próxima e confiável.

O Page Six afirma que poucas pessoas sabiam que a Princesa de Gales se juntaria à família no evento e ela teria preparado planos de contingência caso se sentisse mal naquele dia. Kate teria ligado ao rei - que também passa por uma batalha contra o câncer - para informá-lo de sua decisão e ele teria ficado encantado com a notícia. Na edição de 2023 do Trooping the Colour, William ficou ao lado do pai na varanda do palácio de Buckingham, mas este ano as posições mudaram e a princesa ficou próxima ao monarca. Fontes disseram ao site que a escolha mostra como Charles e a nora ficaram próximos e passaram a encontrar apoio um no outro.

Segundo a colunista Rebecca English, do Daily Mail, Kate supostamente estava determinada em apoiar o sogro, com quem compartilha a batalha contra o câncer. Nos últimos anos, o rei teria se tornado uma parte central de sua vida. Porém, parece que a Princesa de Gales não está muito bem. O Entertainment Tonight conversou com a especialista real Katie Nicholl, que comparou a esposa de Willima com um cisne.

- Ela está meio que deslizando na superfície - mas debaixo da água, acho que muitas vezes ela está remando freneticamente. Só posso imaginar que uma enorme quantidade de preparação, tempo, esforço e energia terá sido gasto na aparição de sábado.

Ela ressaltou que em determinado ponto do evento Kate precisou se sentar.

- Ela ficou de pé por um longo período de tempo. Houve um momento em que ela estava assistindo ao desfile... e lhe foi oferecido um assento, que ela aceitou com gratidão. Isso é apenas um reconhecimento de que ela não é tão forte, não está tão em forma como era antes de iniciar este tratamento.

Nicholl também diz que, apesar de estar enfrentando a doença, Kate surgiu com aparência impecável.

- Se você não soubesse que ela estava passando por tratamento de câncer, nunca teria adivinhado. Acho que em um dia como o sábado, em que ela sabe que os olhos do mundo estão voltados para ela, haverá um grande escrutínio que terá seu preço. Acho que podemos imaginar que ela provavelmente teve um descanso longo e merecido depois. Não acho que podemos esperar vê-la em público por um tempo. Isso vai exigir alguma recuperação.

A decisão de comparecer ao evento teria sido tomada pela própria princesa, que recebeu o apoio de Charles. O monarca não teria se preocupado com a possibilidade de os holofotes ficarem na nora e apenas queria tê-la ao seu lado.

- Não houve pressão de ninguém sobre ela. Ela realmente queria fazer isso. Ela virou uma esquina em seu tratamento... Quando ela dobrou essa esquina, me disseram que Trooping era um objetivo para ela. Ela recebeu a aprovação de sua equipe médica. Ela conversou com o sogro sobre a participação e com o Príncipe William. Eles estavam totalmente atrás dela. Charles tem sido um grande pilar de apoio para Catherine quando ela disse que realmente gostaria de estar no Trooping. Ele estava 100 por cento atrás disso. A ideia de que ela iria ofuscá-lo nem passou pela sua cabeça. Ele só queria a nora ao seu lado.

A especialista finalizou:

- Acho que claramente houve um grande esforço em sua aparência nos bastidores, e não se tratava apenas de sua aparência. Foi assim que ela se manteve. Foi o orgulho que ela sentiu por estar ali, a maneira como conduziu os filhos para dentro da carruagem e até aquela varanda. Obviamente era muito, muito importante para ela estar lá no sábado, e acho que ela fez um grande esforço para ter certeza de que poderia estar, e para fazer tudo isso com aquele sorriso maravilhoso no rosto.