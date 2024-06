Justin Timberlake é liberado de custódia após comparecer ao tribunal algemado

Justin Timberlake foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 17, após cometer infrações de trânsito ao dirigir embriagado. Dirigir sob influência de substâncias nos Estados Unidos é crime e, por conta disso, ele foi detido em flagrante.

Após passar por audiência de custódia nesta terça-feira, dia 18, no entanto, ele foi liberado da acusação. A revista People informa que o cantor compareceu ao tribunal e foi liberado pouco depois. Uma fonte disse ao veículo que Timberlake estava acompanhado por um advogado e outras duas pessoas, foi algemado com as mãos à sua frente, e que as algemas foram retiradas pouco tempo depois.

- Ele parecia um pouco chateado. Jéssica [Biel, sua esposa] não estava com ele, diz a fonte.

O TMZ relata que ele foi acusado de infração pelo Departamento de Veículos Motorizados (DMV). Agora, Timberlake deve comparecer ao tribunal em 26 de julho para o julgamento do caso, mesmo tendo sido liberado da custódia policial após a prisão sem a necessidade de pagar fiança.

Os representantes de Timberlake ainda não comentaram o caso.