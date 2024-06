Defesa Civil Estadual emite alerta para tempo seco

A semana começou quente na região, com outono atípico.As temperaturas devem chegar até 28°nos próximos dias. Até domingo o sol deve brilhar nas sete cidades:

Santo André: 28°14°

Mauá: 28°17°

São Caetano: 28°17°

Ribeirão Pires: 27°16°

Rio Grande da Serra: 27°13°

São Bernardo: 28°17

Diadema: 27°14°

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta em relação a baixa umidade no ar, consequência do calor. Confira as dicas de saúde e cuidados com o meio ambiente neste momento:

-Evite exercício físico ao ar livre em dias em que o ar estiver muito seco;

-Hidrate-se: não substitua água por bebidas alcóolicas -Umedeça o ambiente com toalhas molhadas ou recipientes com água;

-Evite objetos que acumulem poeira como: tapetes,cortinas,cobertores,pelúcias e etc;

-Queimar lixo provoca grandes incêndios que pioram a qualidade do ar e aumentam o risco de doenças respiratórias.

Há previsão de chuva somente para a próxima terça-feira.