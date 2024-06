Água Santa põe fim a jejum com 1 a 0 no Inamar

O Água Santa fez valer o mando de campo e, após seis rodadas de jejum, reencontrou o caminho da vitória na Série D do Brasileiro. O 1 a 0 diante do Pouso Alegre também recolocou o Netuno no grupo dos quatro primeiros que avançam à segunda fase. O time chegou aos 12 pontos, na terceira posição, embora distante da líder Inter de Limeira, com 20 pontos, e do vice Maringá, com a mesma soma, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

O resultado ainda marcou o primeiro triunfo do técnico Guilherme Alves à frente da equipe do Grande ABC. O ex-jogador foi contratado para substituir ao demitido Bruno Pivetti e estreou com derrota, por 2 a 1, para o Costa Rica, na última rodada.

Nesta terça-feira, o treinador viu um Água Santa bastante empenhado no primeiro tempo, mas sem efetividade. Apesar do domínio das ações, o time não conseguia transformar em gol as oportunidades criadas. E foi justamente dos mineiros a chance mais clara, aos 31 minutos, em chute do atacante Josiel na trave.

Na etapa final, o Pouso Alegre voltou a assustar logo aos cinco minutos, quando o atacante David Lima aproveitou sobra na área e bateu para o meio-campista Villian salvar em cima da linha.

Quem não faz... e os mineiros pagaram caro pela falta de pontaria. Aos 13 minutos, Luquinhas aproveitou desvio na área e marcou.

O Netuno volta a campo sábado, contra o São José, no Vale do Paraíba.