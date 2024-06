Em Santo André, Bete Siraque decidirá vice apenas na convenção

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque anunciou neste domingo (16) que deve escolher o vice apenas durante o período das convenções partidárias, que ocorrerá de 20 de julho a 5 de agosto. O comunicado ocorre após a federação Rede/Psol indicar o professor Bruno Daniel, irmão mais novo de Celso Daniel, prefeito petista assassinado em 2002.

Bruno disputou o pleito em 2020, chegou a liderar as pesquisas, mas acabou atrás de Bete com 7,21% dos votos – a petista teve 7,35%. Apesar de a pré-candidata ter deixado a decisão em aberto, o vereador Ricardo Alvarez (Psol) disse ao Diário no início do mês que há “90% de chances” de o Psol compor a chapa. O nome ainda precisa ser aceito pela federação petista, composta por PV e PCdoB.

Segundo Bete, “outros partidos também manifestaram interesse pelo cargo”, ao se referir a Nilson Bonome (PDT) e o médico José Murisset (PCdoB). “É importante ouvir todos os partidos e outras lideranças para alcançar um consenso. Precisamos conduzir essas conversas de maneira bem articulada, sempre pensando na melhor construção política para Santo André”, afirmou.

A escolha psolista “casa” com o legado de Celso Daniel, que é lembrado com frequência durante as conversas com a população, que Bete tem utilizado para construir um plano de governo participativo. Recentemente, Bete realizou agenda com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior (PT), ex-cônjuge de Celso Daniel, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.

“A Miriam é a presença viva dessa história e desse legado. Ela construiu juntamente com o Celso Daniel as bases fundantes das estruturas de uma política de gestão pública”, disse Bete. Em discurso, Miriam ressaltou: “estar aqui para mim é como voltar para minha casa”.