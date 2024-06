Kassab pavimenta união entre PT e PSD em Mauá

João Veríssimo, o Juiz João (PSD), vai abrir mão da pré-candidatura ao Paço de Mauá e, segundo apurou o Diário com fontes a par do assunto, dará apoio à reeleição do prefeito Marcelo Oliveira (PT). A sinalização pavimenta o caminho para que ele seja indicado a vice na chapa majoritária encabeçada pelo petista. O acordo foi fechado semana passada na Capital em reunião com o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. O anúncio da composição deve ocorrer até o fim desta semana.

Além da formatação de uma chapa na corrida pré-eleitoral, o cacique pessedista articulou a indicação de nomes do partido para o primeiro escalão mauaense. Estariam em negociação três secretarias: Segurança Alimentar, Trânsito e Serviços Urbanos.

O acordo entre os partidos até pouco tempo não era cogitado, uma vez que Juiz João articulava junto ao PSDB, que tem como pré-candidato a prefeito o empresário José Lourencini. No entanto, as conversas não avançaram e a possibilidade de uma terceira via não prosperou.

O presidente do PSD de Mauá, Caio Carvalho, confirmou o diálogo com o PT, mas negou que o martelo já tenha sido batido. “Existem conversas, inclusive com o próprio Kassab, mas nada foi selado”, garantiu. Em relação às secretarias, o dirigente partidário rechaça qualquer negociação. “Fica a cargo do governo, é uma decisão exclusiva do prefeito. Não há conversas neste sentido”, disse.

CONCORRÊNCIA

A união entre PT e PSD deixou irritado o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil). O parlamentar, principal concorrente de Marcelo Oliveira, sentiu-se desprestigiado, justamente, por ser próximo ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ter sido colocado de lado por Kassab. Além disso, pessoas próximas avaliam que a composição enfraquece o deputado na disputa.

Indagado pelo Diário sobre as conversas mantidas com o PSDB, o presidente do PSD local, Caio Carvalho, afirmou que “esfriaram tão logo quando José Lourencini lançou a pré-candidatura a prefeito”.

Do outro lado, o tucano acredita que a união entre Marcelo Oliveira e Juiz João fortalece o projeto da social democracia. “Respeitamos a decisão dele (Juiz João), mas nossa candidatura ganha mais força ainda, pois estamos consolidando a alternativa mais forte e viável para ganhar as próximas eleições”, disse Lourencini ao jornal.

Em Mauá, ainda há outro pré-candidato ao Executivo, o vereador Sargento Simões (PL), que se apresenta como nome bolsonarista aos eleitores da cidade.